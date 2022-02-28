Köln'de "Barış Yürüyüşü" yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Köln'de "Barış Yürüyüşü" yapıldı

28.02.2022 15:16
Köln'de "Barış Yürüyüşü" yapıldı

Almanya'nın Köln kentinde, Rusya-Ukrayna savaşı dolayısıyla düzenlenen "Barış Yürüyüşü"ne çok sayıda kişi katıldı.

Almanya'nın Köln kentinde, Rusya- Ukrayna savaşı dolayısıyla düzenlenen "Barış Yürüyüşü"ne çok sayıda kişi katıldı.

Köln Karnaval Komitesinin, her yıl geleneksel yapılan "5. Mevsim Karnaval Geçidi"ni iptal ederek düzenlediği "Barış Yürüyüşü", yerel saatle 10.00'da Clodwig Meydanı'nda başladı.

Ellerinde Ukrayna bayrakları ve savaş karşıtı mesajların yazılı olduğu dövizler taşıyan göstericiler, şehir merkezinden geçen yol güzergahında yaklaşık 5 kilometre uzunluğunda kortej oluşturdu. Yürüyüş boyunca şehir merkezindeki çok sayıda ana cadde trafiğe kapatıldı.

Rusya-Ukrayna savaşı dolayısıyla Rusya'yı kınayan göstericilerden bazılarının yürüyüşte karnaval kostümleri giydiği görüldü.

Polis helikopterleri dahil olmak üzere geniş güvenlik önlemleri altında yapılan yürüyüşün akşam saatlerinde Mohren Caddesi'nde sona ermesi planlanıyor.

Köln'de Barış Yürüyüşü yapıldı
Köln'de Barış Yürüyüşü yapıldı
Köln'de Barış Yürüyüşü yapıldı
Köln'de Barış Yürüyüşü yapıldı

YORUMLAR
500
Ukrayna'nın en genç milletvekili Kiev savunmasına katıldı: Ben bir asker değilim ama bu herkesin savaşı Ukrayna'nın en genç milletvekili Kiev savunmasına katıldı: Ben bir asker değilim ama bu herkesin savaşı Pakistanlı genç, 10 yıl ay İsrail bombardımanını destekleyen Zelenski'ye ne demişti? Rus uçakları Kiev, Kharkiv ve Odessa'yı bombaladığında anlarsın! Pakistanlı genç, 10 yıl ay İsrail bombardımanını destekleyen Zelenski'ye ne demişti? Rus uçakları Kiev, Kharkiv ve Odessa'yı bombaladığında anlarsın!

Almanya, Ukrayna, Savaş, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Köln'de 'Barış Yürüyüşü' yapıldı - Son Dakika


Son Dakika
15:47 Ukrayna-Rusya müzakeresi bu sözlerle başladı: Kendinizi güvende hissedebilirsiniz
15:44 Yağmacı olduğu iddia edilen Rus vatandaşını ağaca bağladılar
15:36 "Savaşa hayır" tişörtü giymeyi kabul etmeyen Aykut Demir'den açıklama: Giyseydim vicdanım rahat etmezdi
15:33 UEFA'nın Rus kulübüne yaptırımı taraftarı memnun etmedi! Leipzig maça çıkmadan tur atladı
15:31 Rus Devlet televizyonu Batı'yı nükleer gücüyle tehdit ediyor!
15:24 Yasak Elma yeni bölümüyle bu akşam yayınlanıyor! Ender, Doğan ve Yıldız'ın arasını bozabilecek mi?
15:11 Eski ve yeni karısıyla kamera karşısına geçti! Tayfun Duygulu: Bu bir müzik çalışması
15:09 Kremlin'den, yaptırımlara cevap geldi: Çıkarlarımız çerçevesinde cevap vereceğiz
14:57 Pakistanlı genç, 10 yıl ay İsrail bombardımanını destekleyen Zelenski'ye ne demişti? Rus uçakları Kiev, Kharkiv ve Odessa'yı bombaladığında anlarsın!
14:54 Barış için uzlaşılacak mı? Rusya ve Ukrayna arasında yapılacak müzakerelerden ilk kareler geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2022 15:53:30. #1.13#
SON DAKİKA: Köln'de "Barış Yürüyüşü" yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement