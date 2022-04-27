Köln'de Ermeni iddialarına ilişkin dikilen yasa dışı anıt tepki çekti - Son Dakika

Almanya'nın Köln kentinde bir grubun 1915 olaylarına yönelik Ermeni iddialarıyla ilgili her yıl olduğu gibi bu yıl da diktiği sözde anıta, Türk dernekleri tepki gösterdi.

Köln'deki Hohenzollern Köprüsü girişindeki kamusal bir alana her yıl dikilmek istenen sözde anıt, 2019 yılında Köln Büyükşehir Belediyesinin başvurusu üzerine Köln İdare Mahkemesi kararınca yasaklanmış ve belediyece kaldırılmıştı.

57 dernekten oluşan Köln Türkleri Dayanışma ve İnisiyatif Platformu Sözcüsü Levent Taşkıran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sözde anıtın mahkeme tarafından yasa dışı ilan edilmiş olmasına rağmen Köln Büyükşehir Belediyesince 3 gündür kaldırılmadığını vurguladı.

Taşkıran, "Köln'ün merkezinde kamu arazisi olan köprünün üzerine yasa dışı bir anıt dikildi. 2019 yılında belediyenin mahkemeye başvurusuyla bu sözde anıt kaldırılmıştı. Böyle bir karar olmasına rağmen bu sözde anıtın üç gündür orada durmasını kınıyoruz. Burada siyasi ve hukuk dışı bir girişim söz konusu. Biz bu sözde anıtın bir an önce kaldırılmasını ve tekrar böyle bir girişimde bulunulmamasını talep ediyoruz." dedi.

Köln ve çevresinde 150 bin civarında Türk'ün yaşadığını hatırlatan Taşkıran, Türklerin burada toplumsal barış, diyalog ve iyi ilişkiler içinde yaşadıklarını ve bu iyi ilişkilerin sürmesini istediklerini söyledi.