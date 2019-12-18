Köln'de İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu - Son Dakika
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Köln'de İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu

6 saat önce

Almanya'nın Köln kentinde, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma İngiliz yapımı 250 kilogramlık bomba etkisiz hale getirildi.

Köln'de İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu, System.String[]

Almanya'nın Köln kentinde, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma İngiliz yapımı 250 kilogramlık bomba etkisiz hale getirildi.

Köln Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Porz semtinde bulunan bombanın imha çalışmaları nedeniyle aralarında bir hastane ve huzurevinin de bulunduğu bazı binalar boşaltılarak 3 bin 300 kişi bölgeden tahliye edildi.

Yerel saatle sabah 08.00'den itibaren 500 metrekarelik bir alanda yürütülen çalışmalarda, tahliye edilenler için Stresemann Caddesi'ndeki bir okulda irtibat noktası oluşturuldu. 13 Aralık Cuma günü bulunan İngiliz yapımı 250 kilogram ağırlığındaki bombanın imha çalışmaları sırasında bölgedeki yollar araç trafiğine kapatıldı, tren ve tramvay seferleri durduruldu, hava sahası uçuşlara kapatıldı.

Almanya'da İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma, bir kısmı yerleşim merkezlerinde, patlamamış çok sayıda bomba bulunuyor. Söz konusu bombalar uzmanlarca kontrollü şekilde etkisiz hale getiriliyor.

Almanya, Köln, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 02:46 Kaynak: AA
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