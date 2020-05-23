Köln'de koronavirüs nedeniyle Ramazan ayının son Cuma namazı açık alanlarda kılındı - Son Dakika

Köln'de koronavirüs nedeniyle Ramazan ayının son Cuma namazı açık alanlarda kılındı

Almanya'nın Köln kentinde Ramazan ayının son Cuma namazı koronavirüs (Covid-19) nedeniyle camilerde ve izin alınan açık alanlarda eda edildi.

Köln'de koronavirüs nedeniyle Ramazan ayının son Cuma namazı açık alanlarda kılındı, System.String[]

Almanya'nın Köln kentinde Ramazan ayının son Cuma namazı koronavirüs (Covid-19) nedeniyle camilerde ve izin alınan açık alanlarda eda edildi.

Açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Genel Merkezi bahçesi Cuma namazına ev sahipliği yaptı. Porz Belediyesi'nden alınan izinle kılınan namaza çok sayıda vatandaş katıldı.

UID Genel Başkanı Bülent Bilgi "Genel Merkez binamızın bahçesini Diyanet İşleri Türk İslam Birliği için (DİTİB) Köln, Porz cami derneğimize Cuma ve bayram namazı için tahsis ettik. Cuma namazlarımızı sosyal mesafeye riayet ederek eda ettik" dedi.


Koronavirüs, Köln, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.05.2020 12:50 Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Köln'de koronavirüs nedeniyle Ramazan ayının son Cuma namazı açık alanlarda kılındı - Son Dakika Dünya

Son Dakika

Kuzey Kore'de neler oluyor? Kim'in kız kardeşiyle ilgili kafa karıştıran sözler Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınının yeni merkez üssünün Güney Amerika olduğunu açıkladı Brezilya'da koronavirüs sebebiyle ölen bir kişinin cesedi 30 saat sokakta bekletildi Düşen uçakta bulunan model Zara Abid yaşıyor mu? Pakistan medyası ikiye bölündü Almanya'da Cuma namazında camiye sığmayanlar kilisede namaz kıldı Çin'de Aralık ayından beri ilk kez son 24 saatte koronavirüs vaka ve ölüm yaşanmadı Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü ABD, Rusya ile krizine neden olan Açık Semalar Anlaşması'ndan resmen çekildi UNICEF'ten dünyaya uyarı: 6 ayda, her gün 6 bin çocuk ölebilir İngiltere ve İtalya'da son 24 saatin koronavirüs bilançosu açıklandı Hastaları bikiniyle tedavi ederek ülkeyi karıştıran hemşirenin kim olduğu ortaya çıktı İtalya Başbakanı Conte, parlamentoda öksürük krizine girince maske tak diye tepki gösterildi Trump "Basına beni maskeyle görme zevkini tattırmam" dese de maskeli görüntülendi Cemal Kaşıkçı'nın oğlu, babasını öldürüp parçalara ayıran katillerini affettiklerini duyurdu Suriye'de Esed'in kuzeni iş adamı Rami Makhlouf'a yurt dışına çıkış yasağı getirildi
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in tartışma yaratan fotoğrafı Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in tartışma yaratan fotoğrafı         
19:01
Fenerbahçe'nin teknik direktörlük için Roberto Carlos'la görüştüğü iddia edildi Fenerbahçe'nin teknik direktörlük için Roberto Carlos'la görüştüğü iddia edildi         
18:51
Bayer Leverkusen, Mönchengladbach'ı deplasmanda 3-1 mağlup etti Bayer Leverkusen, Mönchengladbach'ı deplasmanda 3-1 mağlup etti         
18:37
Merkezi ezan sistemini tasarlayan mühendis: Her ezandan sonra şifre değiştirilsin Merkezi ezan sistemini tasarlayan mühendis: Her ezandan sonra şifre değiştirilsin         
18:24
Anne ve babasını ekmek alma tartışması sebebiyle öldürmüş Anne ve babasını ekmek alma tartışması sebebiyle öldürmüş         
17:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü         
17:39
Moskova'da Hafter krizi! Lavrov ile Şoygu arasında görüş ayrılığı var Moskova'da Hafter krizi! Lavrov ile Şoygu arasında görüş ayrılığı var         
17:21
Mönchengladbach - Leverkusen maçında taraftarların kartondan fotoğrafları tribünlere yerleştirildi Mönchengladbach - Leverkusen maçında taraftarların kartondan fotoğrafları tribünlere yerleştirildi         
17:11
Konya bomba paniğine neden olan Amerikalıyı konuşuyor! Sık sık otel değiştirdiği ortaya çıktı Konya bomba paniğine neden olan Amerikalıyı konuşuyor! Sık sık otel değiştirdiği ortaya çıktı         
17:11
Çin'de Aralık ayından beri ilk kez son 24 saatte koronavirüs vaka ve ölüm yaşanmadı Çin'de Aralık ayından beri ilk kez son 24 saatte koronavirüs vaka ve ölüm yaşanmadı         
17:01
40 metrelik fırın ünitesi İskenderun'dan Samsun'a tırla 5 günde getirildi 40 metrelik fırın ünitesi İskenderun'dan Samsun'a tırla 5 günde getirildi         
16:31
Direğe çarpan LPG'li otomobil alev aldı: 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı Direğe çarpan LPG'li otomobil alev aldı: 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı         
16:27
Muğla'da salep eken çiftçiler, kilosu 350 TL'den siparişlere yetişemiyor Muğla'da salep eken çiftçiler, kilosu 350 TL'den siparişlere yetişemiyor         
15:54
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, La Liga'da kalan maçların 8 Haziran haftasından itibaren başlayacağını söyledi İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, La Liga'da kalan maçların 8 Haziran haftasından itibaren başlayacağını söyledi         
15:53
Dört günlük yasak öncesi yazlıkçıların akın ettiği Kuşadası'na son 24 saatte 20 binden fazla araç geldi Dört günlük yasak öncesi yazlıkçıların akın ettiği Kuşadası'na son 24 saatte 20 binden fazla araç geldi         
15:52
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 35'e yükseldi Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 35'e yükseldi         
15:51
Ekonomik zorluk yaşayan Hilal Özdemir, canlı yayında gözyaşları içinde başından geçenleri anlattı Ekonomik zorluk yaşayan Hilal Özdemir, canlı yayında gözyaşları içinde başından geçenleri anlattı         
15:50
Diagne, Galatasaraylılara müjdeli haberi verdi: Satmak isterlerse, kendime uygun kulüp bulurum Diagne, Galatasaraylılara müjdeli haberi verdi: Satmak isterlerse, kendime uygun kulüp bulurum         
15:39
Güzelliğiyle mest eden nilüfer çiçeğini koparmanın cezası 146 bin TL Güzelliğiyle mest eden nilüfer çiçeğini koparmanın cezası 146 bin TL         
15:39
Kabir ziyareti yapan Erdoğan, anne ve babası dışında yakın arkadaşını da unutmadı Kabir ziyareti yapan Erdoğan, anne ve babası dışında yakın arkadaşını da unutmadı         
15:29
Serdar Ortaç, yıllar sonra anlattı: İş teklif eden Acun'a eğlence kulübüne gel dedim diye telefonu yüzüme kapattı Serdar Ortaç, yıllar sonra anlattı: İş teklif eden Acun'a eğlence kulübüne gel dedim diye telefonu yüzüme kapattı         
15:28
Isparta'da bir vatandaş, tartışığı anne ve babasını öldürüp polise teslim oldu Isparta'da bir vatandaş, tartışığı anne ve babasını öldürüp polise teslim oldu         
14:51
Harvard Üniversitesi'nde yapılan araştırma, koronaya iyi geldiği düşünülen sıtma ilaçlarının ölüm riskini artırdığını ortaya koydu Harvard Üniversitesi'nde yapılan araştırma, koronaya iyi geldiği düşünülen sıtma ilaçlarının ölüm riskini artırdığını ortaya koydu         
14:49
Kobe Bryant'ın adı, İstanbul Caddebostan'daki bir basketbol sahasına verildi Kobe Bryant'ın adı, İstanbul Caddebostan'daki bir basketbol sahasına verildi         
14:41
Yeliz Yeşilmen gözyaşları içinde isyan etti: Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum Yeliz Yeşilmen gözyaşları içinde isyan etti: Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum         
14:31
Sadi Tekelioğlu'ndan yıllar sonra gelen Ekrem İmamoğlu itirafı: Takıma almadım, gitti belediye başkanı oldu Sadi Tekelioğlu'ndan yıllar sonra gelen Ekrem İmamoğlu itirafı: Takıma almadım, gitti belediye başkanı oldu         
14:27
Çocukların ağlaması anne babayı ele verdi! Yasağa rağmen market gezisi cezayla bitti Çocukların ağlaması anne babayı ele verdi! Yasağa rağmen market gezisi cezayla bitti         
14:15
Uyuşturucu tacirleri, hayret veren yöntemlerine rağmen polisten kaçamadı Uyuşturucu tacirleri, hayret veren yöntemlerine rağmen polisten kaçamadı         
13:59
İzmir kulüpleri ve iş adamları, Süper Lig'de 2020-21 sezonunun adının Adnan Süvari olması için TFF'ye başvurdu İzmir kulüpleri ve iş adamları, Süper Lig'de 2020-21 sezonunun adının Adnan Süvari olması için TFF'ye başvurdu         
13:57
ABD'li milyarder yatı için Marmaris'ten 1 milyon 380 bin liralık yakıt aldı ABD'li milyarder yatı için Marmaris'ten 1 milyon 380 bin liralık yakıt aldı         
13:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2020 19:19:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Köln'de koronavirüs nedeniyle Ramazan ayının son Cuma namazı açık alanlarda kılındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]