Son Dakika Haberleri: Köln'de Miraç Gecesi Eller Semaya Açıldı

Köln'de Miraç Gecesi Eller Semaya Açıldı

1 saat önce

Miraç gecesi, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) başta Köln olmak üzere bağlı cami derneklerinde dualarla idrak edildi.

Köln'de Miraç Gecesi Eller Semaya Açıldı, System.String[]
Miraç gecesi, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) başta Köln olmak üzere bağlı cami derneklerinde dualarla idrak edildi.

Peygamber Efendimiz (Sallallahü aleyhi ve sellem)'in Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan da Allah'ın huzuruna vardığı gece olan Miraç Kandili'ni fırsat bilen Müslümanlar Almanya'da camilere akın etti. Köln DİTİB Merkez Camii'nde akşam namazının ardından gerçekleştirilen Miraç Kandili programında, din görevlileri Naci Şengün, Seyfettin Erkan tarafından Kur'an-ı Kerim, ilahiler ve mevlid-i şerif okundu.

DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen tarafından Miraç hadisesi ve Miraç'ın önemi anlatıldı. Türkmen, "Rabbimiz zamanı ve geceleri yaratmıştır, bu zaman ve gecelerde önemli anlar vardır. Miraç, hem dünyevi arzulardan hem de hayatın sıkıntılarından kurtularak yücelmenin ancak Allah'a yönelmekle mümkün olduğunu gösterir. Beş vakit namazın bu gecede farz kılınmasının hikmetlerinden biri de budur. Çünkü namaz Allah'a yönelerek özgürleşmenin ve huzur bulmanın en tabii yoludur. Zira bu gece Allah'ın, tevbe edilmesi halinde bütün günahları bile bağışlayacağını müjdeler" ifadelerini kullandı.

Türkmen, "DİTİB ailesi olmak üzere, Almanya'da yaşayan bütün Müslüman kardeşlerimizin ve alem-i İslam'ın Miraç Kandili'ni hayırlara vesile olması niyazı ile tebrik ediyorum" dedi.

Miraç gecesinde Müslümanlar camilerde Kur'an-ı Kerim'ler, salavat-ı şerifler, ilahiler okuyarak dua ederek, geceyi ihya etti. Program sonrası DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen cemaat ile tokalaşarak cemaatin kandilini kutladı. - KÖLN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 11:22 Kaynak: İHA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Köln, Güncel
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