Son Dakika Haberleri: Köln'de Türk Rap Müziğinin Doğuş Hikayesi Anlatıldı

Köln'de Türk Rap Müziğinin Doğuş Hikayesi Anlatıldı

42 dakika önce

1990'lı yılların sevilen Türk rap müziği grubu Cartel'in üyesi Erci E. olarak tanınan Erci Ergün, Almanya'nın Köln kentinde anılarını paylaştı.

Köln'de Türk Rap Müziğinin Doğuş Hikayesi Anlatıldı, System.String[]
1990'lı yılların sevilen Türk rap müziği grubu Cartel'in üyesi Erci E. olarak tanınan Erci Ergün, Almanya'nın Köln kentinde anılarını paylaştı.

Köln Yunus Emre Enstitüsü'nde düzenlenen programda, Türk rap müziğinin Almanya'da doğuşu ve Türkiye'de sevilerek dinlenen bir akıma dönüşmesi, Almanya'daki Türk gençliği arasında "Çağdaş Ozanlık" benzeri bir akım doğurmasının aşamaları irdelendi.

Müzisyen Erci Ergün söyleşide, Türkçe sözlü rap müzik yaparak 1990'lı yıllarda tanındıklarını söyledi. Ergün, 90'lı yıllarda yabancı düşmanlıgı gibi konuları işlediklerini ve grup olarak o dönem nasıl hissettiklerini anlattı.

Almanya'da büyüyen gençlerin zihni dünyalarında başlangıçtan beri karışıklıklar ve bölünmeler yaşadığını dile getiren Engün, ancak iki kültürlü olmanın dezavantaj değil aksine avantaj olduğunu, iki kültürün de olumlu yanlarını alabilme şansına sahip olduklarını söyledi.

Söyleşide "Gel gel gel Cartele gel" ve "Deutschland Sensin" şarkılarının video klipleri de gösterildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 10:11 Kaynak: AA

Almanya, Köln, Kültür Sanat
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