Köln'de Türkler ve Almanlar birlikte iftar yaptı - Son Dakika
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Köln'de Türkler ve Almanlar birlikte iftar yaptı

19.04.2022 21:53
Köln'de Türkler ve Almanlar birlikte iftar yaptı

Almanya'nın Köln kentinde, Türkler ve Almanlar, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Merkezi'nde düzenlenen iftarda bir araya geldi.

Almanya'nın Köln kentinde, Türkler ve Almanlar, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Merkezi'nde düzenlenen iftarda bir araya geldi.

DİTİB Genel Merkezi bünyesindeki Köln Merkez Camisinde düzenlenen iftarda açılış konuşması yapan DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen, ramazan ayının ortak bir sofrayı paylaşmak, toplu ibadetler, buluşmalar, paylaşım yoluyla dayanışma ve hayırseverliğin önemli bir alanı ve sosyal uyumun temel taşı olduğunu söyledi.

Türkmen, derinlere kök salmış dini gelenekleri bir arada yaşamanın, ülkedeki tüm inananların yurttaşlık duygusu ile empati duygusunu güçlendirdiğine işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu aynı zamanda yakında Köln'de mümkün olacak olan dışarıya açık hoparlörden ezan okumayı da içermektedir. Bu gelişmeyi memnuniyetle karşılamaktayız. Zira bu, etnik, kültürel ve dini çeşitliliğin de gereğidir. Bu çeşitlilik, herkesin eşit haklara sahip olduğu bir toplumsal zenginliği de mümkün kılmaktadır.

Dayanışma, karşılıklı yardımlaşma ve düşünceye dayalı umut dolu anlar oluşturmak ve barışa geri dönmek adına bireyler, toplumlar ve dini cemaatler olarak hepimize sorumluluklar düşmektedir. Gerek toplumlar gerekse dini cemaatler olarak dünya çapında uyum için güçlü sinyallere ihtiyacımız bulunmaktadır. Halihazırdaki ve devam eden gerilimleri azaltmak adına hem şimdi hem gelecekte her zamankinden daha fazla kaynaşmaya ihtiyacımız bulunmaktadır."

İftara Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Uyum Müsteşarları Gonca Türkeli-Dehnert ile Nathanael Liminski, Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Turhan Kaya, Düsseldorf Başkonsolosu Ayşegül Gökçen Karaarslan, Essen Başkonsolosu Tolga Şimşir, Münster Başkonsolosu Ahmet Davaz, kilise ile havra temsilcileriyle Türk ve Alman sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Köln'de Türkler ve Almanlar birlikte iftar yaptı
Köln'de Türkler ve Almanlar birlikte iftar yaptı
Köln'de Türkler ve Almanlar birlikte iftar yaptı
Köln'de Türkler ve Almanlar birlikte iftar yaptı

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Diyanet İşleri Başkanlığı, Almanlar, Almanya, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Köln'de Türkler ve Almanlar birlikte iftar yaptı - Son Dakika


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