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Köln'deki DİTİB Genel Merkezi'nde karne sevinci

1 saat önce

Almanya'nın Köln kentindeki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Merkezi'nde hafta sonu din eğitimi alan 400 öğrenciye karne verildi.

Köln'deki DİTİB Genel Merkezi'nde karne sevinci, System.String[]
Almanya'nın Köln kentindeki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Merkezi'nde hafta sonu din eğitimi alan 400 öğrenciye karne verildi.
2018-2019 eğitim yılının sona ermesi dolayısıyla DİTİB Köln Merkez Camisi'nde düzenlenen törenle, 20 derslikte 12 öğreticiyle verilen derslere katılan 7-18 yaş grubu öğrenciler, karnelerini aldı. Öğrenciler, başarı durumlarına göre teşekkür, takdir ve onur belgesiyle ödüllendirildi.
Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende konuşan DİTİB Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Dilek, günümüzde eğitim şartlarının geçmişe kıyasla geliştiğini vurguladı.
Okul tatillerinin atıl bir zaman dilimi olmadığını söyleyen Dilek, "Büyüklerin ziyaret edilip, dualarının alınması gereken bir fırsattır. Hayata hazırlanmak için birtakım tecrübeler edindiğiniz, ailenizle daha fazla vakit geçirme imkanı bulabildiğiniz nitelikli zaman dilimleridir. Kitap okuyarak ve doğayı keşfederek geçireceğiniz yaz tatilinizin gönlünüzce geçmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.
DİTİB Köln Merkez Camisi din görevlisi ve kurs yöneticisi Naci Şengün ise eğitimin önemine değindi.
Çocukların veli ve öğretmenlerin sözlerinden ziyade ayak izlerini takip ettiklerini belirten Şengün, "Yaptıklarımızı ve yapmayıp ihmal ettiklerimizi taklit ederler. O sebeple kayıt imkanı bulmuş öğrencilerin derslere devamı konusunda hassas olmak, destek vermek ve takip etmek gerekir. Hedefimiz, yaşadığımız toplumda Allah'ın razı olduğu ahlaklı ve insanlığa faydalı, İslamı ve Müslümanlığı güzel temsil eden nesiller yetişmesine katkı sağlamaktır." dedi.
Tiyatro gösterisi ve öğrencilerin ilahi ve şiir sunumu yaptığı tören, öğrencilere sosyal ve kültürel ağırlıklı 80 maddelik "Tatil Rehberi" dağıtılmasıyla sona erdi.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 03:17 Kaynak: AA
Diyanet İşleri Başkanlığı, Almanya, Köln, Güncel
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