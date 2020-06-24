Köln'den kalkan Anadolu Jet uçağı "Su Takı' ile uğurlandı - Son Dakika

Almanya'nın Köln kentinden uçuşlara başlayan Türk Hava Yolları ve Anadolu Jet, Bonn Havalimanı yönetimi tarafından 'su takı' ile uğurlandı.

Almanya'nın Köln kentinden uçuşlara başlayan Türk Hava Yolları ve Anadolu Jet, Bonn Havalimanı yönetimi tarafından 'su takı' ile uğurlandı. Köln'den koronavirüs (Covid-19) tedbirleri nedeniyle uçuş yasaklarından sonra ilk kez uçmaya başlayan Anadolu Jet'in, İstanbul uçuşunda yapılan bu jest Türkiye'ye izine gidecek gurbetçiler için sürpriz oldu. Su takı (Water Salute), yeni açılan hava yolunu onurlandırma, devlet büyüğü ve gazileri karşılama gibi durumlarda uygulanan bir gelenek olarak biliniyor.

THY TEŞEKKÜR ETTİ

Öte yandan Türk Hava Yolları (THY) Köln Müdürü Nurullah Doğan, su takı jestinden dolayı havalimanı yönetimine teşekkür etti. Doğan, Köln – İstanbul seferinde görev alan kabin personelini çiçeklerle uğurladı.