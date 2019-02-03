Köln Sıla'yı Ayakta Alkışladı
37 dakika önce
SILA'nın Palladium Köln'deki konserine sevenleri büyük ilgi gösterdi.
SILA'nın Palladium Köln
'deki konserine sevenleri büyük ilgi gösterdi. Yaklaşık iki saat sahnede kalan Sıla
, canlı sahne performansıyla müzikseverlerin beğenisini kazandı. "Afitap", "Ateşle Oynama" ve "Aslan Gibi" şarkılarını seyircilerle seslendiren Sıla, konser sonunda ayakta alkışlandı.
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 11:05
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