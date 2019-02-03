Son Dakika Haberleri: Köln Sıla'yı Ayakta Alkışladı

Köln Sıla'yı Ayakta Alkışladı

37 dakika önce

SILA'nın Palladium Köln'deki konserine sevenleri büyük ilgi gösterdi.

Köln Sıla'yı Ayakta Alkışladı, System.String[]
SILA'nın Palladium Köln'deki konserine sevenleri büyük ilgi gösterdi. Yaklaşık iki saat sahnede kalan Sıla, canlı sahne performansıyla müzikseverlerin beğenisini kazandı. "Afitap", "Ateşle Oynama" ve "Aslan Gibi" şarkılarını seyircilerle seslendiren Sıla, konser sonunda ayakta alkışlandı.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 11:05 

Köln, Sıla, Güncel
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