Köln Uluslararası Mobilya Fuarı açıldı - KÖLN - Son Dakika
Son Dakika Güncel Köln Uluslararası Mobilya Fuarı açıldı - KÖLN - Son Dakika

Köln Uluslararası Mobilya Fuarı açıldı - KÖLN

6 saat önce

Dünyanın en büyük mobilya fuarlarından biri olan Uluslararası Mobilya Fuarı (IMM), Almanya'nın Köln kentinde kapılarını açtı.

Dünyanın en büyük mobilya fuarlarından biri olan Uluslararası Mobilya Fuarı (IMM), Almanya'nın Köln kentinde kapılarını açtı.

Fuara, bu yıl 50 ülkeden 1200 firma katılıyor. Türkiye, fuarda 23 firmayla temsil ediliyor.

Yaklaşık 240 bin metrekare alana kurulan fuar, 10 bölümden oluşuyor. Fuarda koltuk takımları, oturma odası, yatak odası, banyo mobilyaları, çocuk odası ürünleri, ev tekstili, duvar kaplamaları, aydınlatma, elektronik mutfak eşyası, aksesuar ve dekorasyon ürünlerinin en yeni modelleri sergileniyor.

Fuarda, geniş ve modern odaların yanı sıra küçük yaşam alanlarına yönelik katlanabilir ve kompakt ürünler ile çevreci ürünler de ön plana çıkıyor.

Dünya mobilya sektöründeki son yeniliklerin sergilendiği fuar, 19 Ocak'a kadar ziyaret edilebilecek.

Köln Uluslararası Mobilya Fuarı açıldı - KÖLN

Mobilya Fuarı, Almanya, Köln, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 06:19 Kaynak: AA
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