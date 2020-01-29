Köln'ün sembolleri arasına giren camiyi tanıtacak 22 rehber sertifika aldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Köln'ün sembolleri arasına giren camiyi tanıtacak 22 rehber sertifika aldı - Son Dakika

Köln'ün sembolleri arasına giren camiyi tanıtacak 22 rehber sertifika aldı

6 saat önce

Almanya'nın tarihi kentlerinden Köln'ün sembolleri arasına giren Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Köln Merkez Camisi'ni turistlere anlatacak 22 cami rehberine törenle sertifikaları verildi.

Köln'ün sembolleri arasına giren camiyi tanıtacak 22 rehber sertifika aldı, System.String[]

Almanya'nın tarihi kentlerinden Köln'ün sembolleri arasına giren Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Köln Merkez Camisi'ni turistlere anlatacak 22 cami rehberine törenle sertifikaları verildi.

Yaklaşık iki yıl önce açılışı yapılan ve modern mimarisi ile dikkati çeken cami, Almanya başta olmak üzere Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden gelen ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Turistlere rehberlik edip camiyi ve İslam dinini tanıtmak amacıyla kursa katılan 22 gönüllü rehber adayı, 7 haftalık teorik ve pratik eğitimi başarıyla tamamladı.

Moschee-Forum Direktörü Murat Şahinarslan, yılda 30 bini aşkın ziyaretçinin talebine, mevcut 3 ilahiyatçı cami rehberi ile cevap vermeye çalıştıklarını, artan bu talebi cami rehberliği yetiştirme programıyla karşılamayı hedeflediklerini söyledi.

Şahinarslan, "Köln, tarihi ve dini turizm açısından önemli bir şehirdir. Moschee-Forum olarak Türkçe ve Almanca dillerinin yanında, belirli günlerde İngilizce ve Arapça dillerinde taleplere cevap vermiş olacağız." ifadesini kullandı.

Gelecekte çok dilli rehber sayısını artıracaklarını vurgulayan Şahinarslan, "Camilerimizde kaliteli ve nitelikli din hizmetleri sunabilmek üzere ilerleyen dönemlerde Almanca, Türkçe ve kısmen diğer dillere hakim 200'e yakın din görevlileri arasından cami rehberliği eğitmenlerini yetiştirmek üzere eğitime alacağız. Böylece Almanya'nın her bölgesinde cami rehberliği eğitmenleri ile DİTİB camilerinde rehberlik hizmetlerini sunmuş olacağız." diye konuştu.

Köln'deki DİTİB Genel Merkezi'nde düzenlenen törenle rehberlere sertifikaları takdim edildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Almanya, Köln, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 11:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Emre Mor'den Falcao'ya olay sözler: İşine bak
Kızılay Başkanı Kerem Kınık, "FETÖ'cü müsünüz?" sorusuna yanıt verdi Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD'nin Ortadoğu planına BMGK'da karşı çıkacak Dışişleri'nden, Macron'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2020 06:00:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Köln'ün sembolleri arasına giren camiyi tanıtacak 22 rehber sertifika aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]