Son Dakika Haberleri: Köln Yeni Yıla Yoğun Güvenlik Önlemleri Arasında Girdi

Köln Yeni Yıla Yoğun Güvenlik Önlemleri Arasında Girdi

50 dakika önce

Almanya'nın Köln kentinde yaşayanlar, yeni yıla yoğun güvenlik önlemleri içinde girdi.

Köln Yeni Yıla Yoğun Güvenlik Önlemleri Arasında Girdi, System.String[]
Almanya'nın Köln kentinde yaşayanlar, yeni yıla yoğun güvenlik önlemleri içinde girdi.

 

Yılın son gününde erken saatlerden itibaren polis ekiplerinin Köln Katedrali'nin çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldığı gözlendi. Havai fişek gösterilerinin yapıldığı bölgede, insanların Ren nehrine düşme tehlikesine karşı nehir çevresi korkuluklarla çevrildi.

 

Ren nehri üzerindeki köprülerden, tarihi Köln Katedrali çevresinde düzenlenen havai fişek gösterilerini yüzbinlerce Kölnlü takip etti.

 

Yılbaşına özel programlar düzenleyen salonlar ve eğlence merkezleri her yıl olduğu gibi bu yıl da ilgi odağı oldu. Köln'de yaşayan farklı kültürlerden insanlar sokaklarda yöresel müzikler ile dans etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 10:58 Kaynak: DHA

Almanya, Köln, Dünya
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