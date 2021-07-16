Koloğlu'ndan erken bayramlaşma - Son Dakika

Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, Kurban Bayramı öncesi pazar yerini ziyaret ederek bayram öncesi hem esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Koloğlu ayrıca Kurban Bayramı öncesi bayramlaşma yapmayı da ihmal etmedi.

Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu bayram öncesi alışveriş yoğunluğu yaşayan kapalı Pazar yerine giderek hem esnafları hem de vatandaşları ziyaret etti. Özellikle pazarcı esnafının sorunlarını yerinde inceleyen Koloğlu Kurban Bayramı'na sayılı günler kala fırsatı değerlendirerek hem esnafların hem halkın bayramını kutladı.

Pazaryeri esnaflarını tek tek gezen Mustafa Koloğlu "Kurban Bayramı öncesinde esnafımızı ziyaret ederek taleplerini dinledik. Ayrıca pandemi süreci ile ilgili tedbirleri elden bırakmamalarını rica ettik. Korona virüs sürecinde çok büyük zorluklar çeken esnafımızın yüzünün gülmesi bizleri de mutlu ediyor. Ama tedbiri elden bırakmamalıyız. Maske kullanımına ve sosyal mesafeye uymaya devam etmeliyiz. Umut ediyoruz ki güzel günler yakındır, tüm hemşehrilerimin Kurban Bayramını şimdiden kutluyorum" ifadelerini kullandı. - DÜZCE