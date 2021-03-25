Kolombiya Amazonları'ndaki biyoçeşitlilik - Son Dakika

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Guaviare bölgesindeki Amazon ormanları (Drone)

Nehirden detaylar

Ziyaretçilerden detaylar

Francisco Amaya ile röportaj

Amazon nehir yunusu detaylar

Carlos Rojas ile röportaj

Kolombiya'nın Guaviare bölgesindeki Amazon ormanları, biyoçeşitliliğin korunması ve ağaçların endüstri sektörüne daha fazla kurban olmasını önlemek için turizme açılıyor. Bölgenin, yüzlerce kuş türü, nehir yunusları, ağaçlar ve diğer türleri gözlemlemek ve doğada vakit geçirmek isteyen ziyaretçiler için ilgi cazibe merkezi olması bekleniyor. 2018 yılında nesli tükenen hayvanlar kategorisinde kırmızı listeye alınan Amazon nehir yunusu (Inia geoffrensis), artan nüfus ve yağmur ormanlarının tahribi ile giderek daha da savunmasız hale geliyor.