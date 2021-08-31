Kolombiya biyoçeşitlilik etkinliğine ev sahipliği yaptı - Son Dakika

Kolombiya biyoçeşitlilik etkinliğine ev sahipliği yaptı
31.08.2021 10:59
Kolombiya'nın Amazonas departmanının başkenti Leticia'da biyoçeşitlilik etkinliği düzenlendi.
Kolombiya'nın Amazonas departmanının başkenti Leticia'da biyoçeşitlilik etkinliği düzenlendi. Birleşmiş Milletlerin biyolojik çeşitlilik üzerine toplanacağı COP15 konferansı öncesi Kolombiya'da müzakereler sürüyor. Kolombiya'nın ev sahipliğinde düzenlenen konferans öncesi etkinlikte, kaybedilen biyolojik çeşitliliğin 2030'a kadar yerine getirilmesi hedeflendi. Sürdürülebilir gelişmelerin hedeflendiği etkinlikte iklim değişikliği, ekosistem bozulmaları ve biyoçeşitlilik kayıpları ele alındı. Etkinliğe, Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque ile Yussy Monilla Amena yerlileri de katıldı.
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