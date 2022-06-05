Kolombiya Cumhurbaşkanı Duque'ye mahkeme kararına uymadığı için 5 gün ev hapsi verildi - Son Dakika
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Kolombiya Cumhurbaşkanı Duque'ye mahkeme kararına uymadığı için 5 gün ev hapsi verildi

05.06.2022 04:00
Kolombiya Cumhurbaşkanı Duque'ye mahkeme kararına uymadığı için 5 gün ev hapsi verildi

Kolombiya Cumhurbaşkanı Ivan Duque, Ulusal Tabiat Parkı'nı korumaya yönelik mahkeme kararına uymadığı gerekçesiyle 5 gün ev hapsine çarptırıldı.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Ivan Duque, Ulusal Tabiat Parkı'nı korumaya yönelik mahkeme kararına uymadığı gerekçesiyle 5 gün ev hapsine çarptırıldı.

Ibague Yüksek Mahkemesi, Duque'nin, Kolombiya'daki kahve yetiştiriciliği bölgesinde bulunan Los Nevados Ulusal Tabiat Parkı'nı korumaya yönelik mahkeme kararını ihlal ettiğine karar verdi.

Mahkemenin kararına rağmen Duque hükümetinin, milli parkın korunması ve çevre suçlarının engellenmesi için bir Kamu Gücü Özel Komutanlığı oluşturulmasını yerine getirmediğini belirten mahkeme, Duque'ye 5 gün ev hapsi cezası verdi.

Yüksek Adalet Divanı Çalışma Temyiz Dairesi, sonuç kararında "Yaptırım olarak beş gün ev hapsi tedbiri uygulanmasına karar verildi." ifadesine yer verildi.

Yüksek mahkeme ayrıca, emre uyduğu kanıtlanmadıkça Cumhurbaşkanı Duque'ye 15 asgari ücret tutarında para cezası verilmesine de hükmetti.

Duque'den konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

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Kaynak: AA

Kolombiya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kolombiya Cumhurbaşkanı Duque'ye mahkeme kararına uymadığı için 5 gün ev hapsi verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kolombiya Cumhurbaşkanı Duque'ye mahkeme kararına uymadığı için 5 gün ev hapsi verildi - Son Dakika
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