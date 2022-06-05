Mahkemenin kararına rağmen Duque hükümetinin, milli parkın korunması ve çevre suçlarının engellenmesi için bir Kamu Gücü Özel Komutanlığı oluşturulmasını yerine getirmediğini belirten mahkeme, Duque'ye 5 gün ev hapsi cezası verdi.

Kaynak: AA

Kolombiya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kolombiya Cumhurbaşkanı Duque'ye mahkeme kararına uymadığı için 5 gün ev hapsi verildi - Son Dakika

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