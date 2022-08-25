Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, İspanya Başbakanı Sanchez ile bir araya geldi - Son Dakika
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Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, İspanya Başbakanı Sanchez ile bir araya geldi

25.08.2022 06:48
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, İspanya Başbakanı Sanchez ile bir araya geldi

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Latin Amerika turu kapsamında ülkesini ziyaret eden İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir araya geldi.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Latin Amerika turu kapsamında ülkesini ziyaret eden İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir araya geldi.

Devlet Başkanlığı sarayı Casa de Narino'da, baş başa görüşmenin ardından iki lider ortak basın toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanlığı görevini 7 Ağustos'ta devralmasının ardından Petro'ya ziyaret gerçekleştiren ilk Avrupa lideri olan Sanchez, iklim değişikliği politikalarının küresel olarak desteklenmesi hususunda Petro ile hemfikir olduklarını söyledi.

Kolombiya devleti ve silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu arasında, Küba'da yeniden başlayan diyalog sürecine değinen Sanchez, barış müzakerelerine ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını belirtti.

Kolombiya'nın silahlı çatışmaları sonlandırmak amacıyla başlattığı barış adımlarını desteklediklerini dile getiren Sanchez, "Barışın sağlanması için sağduyunun oluştuğunu görüyorum, her konuda yardım etmek için Kolombiya hükümetine kendimizi teklif ediyoruz ve bu nedenle, barış görüşmeleri İspanya'da yapılabilirse, İspanya istekli ve taraflara ev sahipliği yapmayı teklif ediyor." ifadesini kullandı.

"İspanya Krallığı garantör ülke olursa bunu çok isterim"

Cumhurbaşkanı Petro, ELN ile yürütülen diyaloğa ev sahipliği yapma teklifini öneren Sanchez'e teşekkür ederek, "ELN ile barış müzakerelerinin nerede yapılacağına karar vermek sadece hükümetimize bağlı değil aynı şekilde karşı tarafın da bunu istemesi gerekiyor. İspanya Krallığı garantör ülke olursa, bunu çok isterim." dedi.

ABD heyetiyle hafta içinde yaptığı görüşmeyi değerlendiren Petro, ABD'ye uyuşturucu politikalarının değiştirilmesi konusunda suçluların iadesi dahil 4 farklı öneride bulunduklarını açıkladı.

ELN ve diğer silahlı gruplara yönelik somut adımlar atması çağrısında bulunan Petro, "Barış isteyen, müzakere talep eden mektuplar alıyoruz. Kuşkusuz harekete geçmeliyiz ve barış isteniyorsa öldürmeyi bırakmaları, kendi aralarında da çatışmayı durdurmaları gerekiyor. " şeklinde konuştu.

Petro, ELN müzakerecilerinin özgürce hareket edebileceklerini vurgulayarak, "Devlet olarak harekete geçme emri verdik. ELN, örgüt içinde bağlantı kurabilir ve barış sürecinin gerçekleştirilmesi için ne yapmasını gerektiğini bilir. Bu, basit bir diyalog değil, bir barış müzakeresidir." ifadesini kullandı.

Öte yandan Sanchez, Kolombiya ziyareti kapsamında Hafıza, Barış ve Uzlaşma Merkezi'ne ziyaret gerçekleştirdi.

Sanchez'in Kolombiya'dan sonra diğer Güney Amerika ülkesi Ekvador'u ziyaret edeceği bildirildi.

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Kaynak: AA

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