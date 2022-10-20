Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, ABD'nin tüm dünya ekonomilerini "altüst" ettiğini söyledi - Son Dakika
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Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, ABD'nin tüm dünya ekonomilerini "altüst" ettiğini söyledi

20.10.2022 22:40
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, ABD'nin tüm dünya ekonomilerini "altüst" ettiğini söyledi

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, küresel ekonomik krizin yaklaştığını belirterek "ABD tüm dünya ekonomilerini altüst ediyor, bazen aldıkları tedbirlerle ne olacağını düşünmeden sadece kendilerini koruyorlar.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, küresel ekonomik krizin yaklaştığını belirterek "ABD tüm dünya ekonomilerini altüst ediyor, bazen aldıkları tedbirlerle ne olacağını düşünmeden sadece kendilerini koruyorlar." dedi.

Antioquia yönetim bölgesine bağlı Uraba kasabasında konuşan Petro, ülkede dolar karşısında son zamanlarda hızla değer kaybeden Kolombiya pesosuna değinerek tüm para birimlerinin değer yitirdiğini söyledi.

Petro, "Latin Amerika ülkelerinin ekonomileri boşaltılıyor. Latin Amerika yağmalanıyor. Para birimlerimiz değer kaybediyor, sadece Kolombiya pezosu değil." ifadesini kullandı.

Kolombiya'nın Panama sınırından geçmeye çalışan düzensiz göçmenlerden bahseden Petro, "Geçen yıl 150 bin kişi yürüdü. Kolombiyalılar, Venezuelalılar ve Güney Amerikalılar tehlikeli yollardan geçerek acılar çekti. Yeni tip köle tacirleri kadınlara tecavüz ediyor, öldürüyor, uluslararası insan ticareti yapıyorlar ve insanların hayallerini kullanarak onları istismar ediyorlar." diye konuştu.

ABD ekonomisinin büyüklüğüne dikkati çekerek bu ülkenin Latin Amerika ekonomilerini "yok edebileceği" ancak bu ülkelere yardım da edebileceği değerlendirmesinde bulunan Petro, küresel ekonomik krizin yaklaştığına işaret etti.

Petro, "ABD tüm dünya ekonomilerini altüst ediyor, bazen aldıkları tedbirlerle ne olacağını düşünmeden sadece kendilerini koruyorlar." dedi.

"Göçmenler kendilerini bekleyen bir rüyaya inandırılıyor"

ABD'ye varan düzensiz göçmenlerin kötü muameleye maruz kaldıklarını söyleyen Petro, "Bir de şu ABD'nin istemediği insanlar mı? İçeri girmesinler diye makineli tüfekler ve afişler asmışlar. Bu göçte kaç Kolombiyalı öldü? Göçmenler, kendilerini bekleyen bir rüyaya inandırılıyor ve ülkelerini terk ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Petro, ABD'ye yaptıkları uyuşturucu politikasının değiştirilmesi gerektiği talebini hatırlatarak uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede başarısız olunduğunu belirtti.

Latin Amerika ülkeleriyle ortak bir gündem oluşturulması çağrısında bulunan Petro, "Latin Amerika ülkelerinin küresel kriz karşısında bir araya gelip kendi gündemlerini oluşturma zamanıdır. Sağdan, soldan ve merkezden tüm Latin Amerika ülkelerini ortak savunma yapmaya çağırıyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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