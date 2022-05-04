Kolombiya Cumhurbaşkanı: Solcu Adaya Yönelik Tehditler Ciddiye Alındı - Son Dakika
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Kolombiya Cumhurbaşkanı: Solcu Adaya Yönelik Tehditler Ciddiye Alındı

04.05.2022 16:43
Kolombiya Cumhurbaşkanı: Solcu Adaya Yönelik Tehditler Ciddiye Alındı

BOGOTA, 4 Mayıs (Xinhua) -- Kolombiya Cumhurbaşkanı Ivan Duque Salı günü yaptığı açıklamada, bir suç örgütü tarafından solcu cumhurbaşkanı adayı Gustavo Petro'ya yönelik ölüm tehditleri iddialarını kınayarak, yönetiminin bu tür tehditleri "ciddiye aldığını" söyledi.

BOGOTA, 4 Mayıs (Xinhua) -- Kolombiya Cumhurbaşkanı Ivan Duque Salı günü yaptığı açıklamada, bir suç örgütü tarafından solcu cumhurbaşkanı adayı Gustavo Petro'ya yönelik ölüm tehditleri iddialarını kınayarak, yönetiminin bu tür tehditleri "ciddiye aldığını" söyledi. Duque yerel bir radyo kanalına verdiği röportajda, "Tüm tehditleri şiddetle reddediyorum; gerçekten de tüm adayların güvenliğinin artırılması konusuyla ilgilendik" dedi.

Duque, "Ayrıca, şanslıyız ki istihbarat teşkilatlarından böyle bir durumun gerçekleştiğini doğrulayan hiçbir bilgi yok" diye konuştu. Petro'nun kampanya ekibi, Pazartesi günü, "La Cordillera" isimli paramiliterlerden oluşan suç çetesini, Kolombiya'nın orta batısında yer alan Kahve Üçgeni denilen alanda adaylarına karşı bir saldırı planlamak ve adayı oradaki etkinliğini iptal etmeye zorlamakla suçlamıştı. Kampanya ekibi, Petro'nun güvenlik ekibinin, La Cordillera'nın adaya yönelik suikast planladığına dair "bölgedeki kaynaklardan ilk elden bilgi aldığını" da söyledi.

Kolombiya İçişleri Bakanı Daniel Palacios, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, yetkililerin solcu Kolombiya Tarihsel Pakt koalisyonu adayı olan Petro'ya yönelik herhangi bir tehdide dair bilgi sahibi olmadıklarını söyledi. Palacios, "Askeri güçler ve istihbarat teşkilatlarıyla yaptığımız görüşmeden sonra şu an ortada böyle bir planın varlığına rastlanmadı" dedi. Son anketlere göre Petro, muhafazakar aday Federico Gutierrez ile yarıştığı anketlerde önde gidiyor. Kolombiya, görev süresi Ağustos ayında sona erecek olan Duque'nin halefini seçmek amacıyla 29 Mayıs'ta cumhurbaşkanlığı seçimlerine gidecek.

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Kaynak: Xinhua

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