Kolombiya'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları - Son Dakika

Kolombiya'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları
02.05.2021 01:30
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Toplanan grubun müzik eşliğinde oynaması Toplanan grubun yürüyüşü Heykele yerleştirilen Kolombiya bayrakları BOGOTA - Kolombiya'da sendikalar, yerel topluluklar, öğrenci grupları ve çeşitli muhalif kesimlerin çağrısıyla "ulusal grev"in devam...
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
Toplanan grubun müzik eşliğinde oynaması
Toplanan grubun yürüyüşü
Heykele yerleştirilen Kolombiya bayrakları
BOGOTA - Kolombiya'da sendikalar, yerel topluluklar, öğrenci grupları ve çeşitli muhalif kesimlerin çağrısıyla "ulusal grev"in devam ettiği başkent Bogota'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü münasebetiyle gösteri düzenlendi.
Sivil toplum örgütleri yeni vergi reformu tasarısının tümüyle geri çekilmesini istediklerini, aksi halde ülke genelinde yeni ulusal grevler başlatacaklarını açıkladı.
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