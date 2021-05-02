Kolombiya'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde vergi reformu karşıtı gösterileriler devam etti - Son Dakika

Kolombiya'da 3 günden bu yana devam eden vergi reformu karşıtı gösterilerde 2 kişinin ölmesi, 150'den fazla kişinin yaralanmasının ardından hükümet yasa tasarısında değişikliğe gitme kararı aldı. Sendikalar, yerel topluluklar, öğrenci grupları ve çeşitli muhalif kesimlerin "ulusal grev" çağrısıyla devam eden vergi reformu karşıtı gösteriler, başkent Bogota'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde de devam etti. Göstericiler ile polis ekipleri arasında çatışma çıktı.