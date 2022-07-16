Kolombiya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinliği - Son Dakika
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Kolombiya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinliği

16.07.2022 05:10
Kolombiya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinliği

Türkiye'nin Bogota Büyükelçiliğince 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

Türkiye'nin Bogota Büyükelçiliğince 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

Başkenti Bogota'daki büyükelçilik binasında gerçekleştirilen etkinlikte, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından düzenlenen darbe girişiminde şehit ve gazi olanlar anıldı.

15 Temmuz şehitleri anısına bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte konuşan Türkiye'nin Bogota Büyükelçisi Beste Pehlivan Sun, ordunun içine sızdırılmış FETÖ mensuplarınca silahlı kuvvetlerin emir komuta zinciri dışına çıkılarak darbe girişiminde bulunulduğunu söyledi.

Sun, 252 vatandaşın şehit ve 2 bini aşkın insanın gazi olmasına neden olan 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 6 yıl geçtiğini hatırlatarak, "FETÖ terör örgütünün bertaraf edilmesinde en büyük pay, kendi iradesi üzerinde bir güç tanımadığını, devletini ve demokratik kazanımlarını korumak için hayatını vermeye hazır olduğunu ortaya koyan aziz Türk halkına aittir." ifadesini kullandı.

"Türkiye dışında FETÖ ile mücadele daha fazla önem kazanmıştır"

FETÖ'nün yurt içindeki paralel yapılanmasının çökertildiğini, bu süreçte yurt içindeki oluşumlarının giderek zayıflaması sonucunda yeni bir strateji değişikliğine gittiğini vurgulayan Sun, "FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasıyla mücadele, bakanlığımızın en öncelikli gündem maddelerinden biri olmuştur. Türkiye dışında FETÖ ile mücadele daha fazla önem kazanmıştır." dedi.

Sun, FETÖ'nün, devlet kurumları dışında eğitimden medyaya ve bankacılık sektörüne uzanan ekonominin tüm alanlarındaki paravan oluşumlarının ortadan kaldırıldığını söyledi.

FETÖ'nün yurt dışındaki harekat alanının daraltılması, mensuplarının adaletten kaçmalarının ve para transferlerinin engellenmesi için idari tedbirlerin devreye konulduğunu kaydeden Sun, "FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasının önde gelen elebaşlarına yönelik olarak Türkiye'de açılan soruşturmalar kapsamında, şahısların bulunduğu ülkelere iade taleplerimiz iletilmiştir." diye konuştu.

Törene, Kolombiya'da görev yapan çok sayıda Türk kurumu temsilcisi de katıldı.

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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri (2) 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri (2)
Kaynak: AA

Demokrasi, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kolombiya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinliği - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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