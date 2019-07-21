Kolombiya'da 20 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamaları
1 saat önce
Kolombiya'nın başkenti Bogota'da, 20 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamaları çerçevesinde askeri geçiş töreni düzenlendi.
Kolombiya Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 10:02 Kaynak: AA
'nın başkenti Bogota'da, 20 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamaları çerçevesinde askeri geçiş töreni düzenlendi. Törene Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque de katıldı.
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