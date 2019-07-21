Son Dakika Haberleri: Kolombiya'da 20 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamaları
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Kolombiya'da 20 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamaları

1 saat önce

Kolombiya'nın başkenti Bogota'da, 20 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamaları çerçevesinde askeri geçiş töreni düzenlendi.

Kolombiya'nın başkenti Bogota'da, 20 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamaları çerçevesinde askeri geçiş töreni düzenlendi. Törene Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque de katıldı.
Kolombiya'da 20 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamaları
Kolombiya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 10:02 Kaynak: AA
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