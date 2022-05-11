Kolombiya'da 2002-2008'de ordu ile FARC arasındaki çatışmalar - Son Dakika
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Kolombiya'da 2002-2008'de ordu ile FARC arasındaki çatışmalar

11.05.2022 09:20

2002-2008'de Kolombiya ordusu ile Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) arasında meydana gelen çatışmalar sırasında yanlışlıkla öldürüldüğü öne sürülen sivillerin aileleri ile Kolombiyalı yetkililer yüzleşti.

2002-2008'de Kolombiya ordusu ile Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) arasında meydana gelen çatışmalar sırasında yanlışlıkla öldürüldüğü öne sürülen sivillerin aileleri ile Kolombiyalı yetkililer yüzleşti. 2008'e kadar işlenen cinayetlere ilişkin Özel Barış Hukuku (JEP) mahkemesi tarafından soruşturma yürütülüyor. 2002 ile 2008 yılları arasında 6.402 sivilin bu çatışmalarda öldürüldüğü iddia ediliyor.

Kolombiya'da 2002-2008'de ordu ile FARC arasındaki çatışmalar
Kolombiya'da 2002-2008'de ordu ile FARC arasındaki çatışmalar
Kolombiya'da 2002-2008'de ordu ile FARC arasındaki çatışmalar
Kolombiya'da 2002-2008'de ordu ile FARC arasındaki çatışmalar

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Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri, Kolombiya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kolombiya'da 2002-2008'de ordu ile FARC arasındaki çatışmalar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kolombiya'da 2002-2008'de ordu ile FARC arasındaki çatışmalar - Son Dakika
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