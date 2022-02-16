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Kolombiya'da 4 kişi silahlı saldırıda öldürüldü - Son Dakika

Kolombiya'da 4 kişi silahlı saldırıda öldürüldü

16.02.2022 04:09
Kolombiya'da 4 kişi silahlı saldırıda öldürüldü

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'nın güneyinde 4 kişi silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'nın güneyinde 4 kişi silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Ülkenin Caqueta yönetim bölgesine bağlı Neiva otoyolunda elleri ve gözleri bağlı cesetler bulundu.

Olay yerine çağrılan güvenlik güçleri, 1'i kadın 4 kişinin başlarına kurşun sıkılarak öldürüldüğünü bildirdi.

Cinayetlerle ilgili soruşturma başlatıldı.

Bölgede alan kontrolü sağlamak amacıyla çok sayıda paramiliter ve silahlı grubun bulunduğu güvenlik raporlarına yansımıştı.

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Güney Amerika, Kolombiya, Saldırı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kolombiya'da 4 kişi silahlı saldırıda öldürüldü - Son Dakika


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