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Kolombiya'da 6 tondan fazla kokain ele geçirildi - Son Dakika

Kolombiya'da 6 tondan fazla kokain ele geçirildi

09.02.2022 19:51
Kolombiya'da 6 tondan fazla kokain ele geçirildi

Kolombiya'da, silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu'na (ELN) ait 6 tondan fazla kokain ele geçirildi.

Kolombiya'da, silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu'na (ELN) ait 6 tondan fazla kokain ele geçirildi.

Narino yönetim bölgesine bağlı Samaniego kasabası kırsalında, hava kuvvetlerinin de desteğiyle ordu ve polis güçleri ELN kampına operasyon düzenledi.

Operasyonda, 6 tondan fazla kokaine el konuldu.

Savunma Bakanı Diego Molano, basına yaptığı açıklamada, operasyonda üretim kapasitesine sahip üç büyük uyuşturucu laboratuvarının imha edildiğini belirterek, "Uyuşturucu kaçakçılığı açısından bu yıl ELN'ye vurulan en büyük darbedir." ifadesini kullandı.

Basında, uyuşturucunun, ELN tarafından teslim alındıktan sonra Orta Amerika ülkeleri üzerinden ABD'ye aktarılmasının planlandığı öne sürüldü.

Güvenlik güçlerinin, 25 Kasım 2021'de polis ve hava kuvvetlerinin ortak operasyonunda geçen yılki en büyük kokain operasyonuna imza atılmış ve 10 ton kokaine el konulmuştu.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kolombiya'da 6 tondan fazla kokain ele geçirildi - Son Dakika


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