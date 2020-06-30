Kolombiya'da 7 askerin 13 yaşındaki çocuğa tecavüzü ülkeyi ayağa kaldırdı - Son Dakika

Kolombiya'da 7 askerin 13 yaşındaki çocuğa tecavüzü ülkeyi ayağa kaldırdı

Kolombiya'da 7 askerin 13 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüz etmesinin ardından Bogota'da bulunan askeri üs önünde protesto gerçekleştirildi.

Kolombiya'da 7 askerin 13 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüz etmesinin ardından Bogota'da bulunan askeri üs önünde protesto gerçekleştirildi.

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Kolombiya'da 7 askerin, Risaralda bölgesinde Embera Chami yerli topluluğundan 13 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüz ettiği ortaya çıktı. Yaşanan olay yerlilerin ve kadınların maruz kaldığı şiddeti yeniden gündeme getirirken, halk tepki amacıyla sokağa döküldü. Askerlerin tecavüzüne uğrayan 13 yaşındaki çocuğa destek amacıyla kadınlar, başkent Bogota'da bulunan Canton Norte askeri üssünün önünde protesto gerçekleştirdi. Orduyu protesto etmek için bir araya gelen kadınlar, tecavüzü gerçekleştiren askerlerin cezasız kalmamalarını isteyerek askeri üs önünde slogan attı.

30 YILA KADAR HAPİS CEZASI

Kolombiya Savunma Bakanı Carlos Holmes Trujillo, olaya yönelik savcılık iddianamesinin bir an önce hazırlanmasın ve faillerin en kısa sürede mahkemeye çıkarılmasını istedi. 5. Kolordu komutanı Tümgeneral Luis Mauricio Ospina ise askerlerle ilgili protokollerin uygulandığını belirterek davanın askeri mahkemede görülmeyeceğini açıkladı. Ospina, Kolombiya ordusunun verilecek cezaları yakından takip edeceğini bildirdi. Yaşları 18 ila 22 arasında değişen askerlerin, 30 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya oldukları duyuruldu.

Öte yandan tecavüz olayı, 7 askerin itiraflarının ardından gün yüzüne çıktı. Yerel basına 22 Haziran'da yansıyan tecavüz olayının 8 Eylül 2019'da gerçekleştiği ve 7 Kolombiyalı askerin 13 yaşındaki kız çocuğunu kaçırdığı ifade edildi. Söz konusu olaya yönelik açıklama yapan yetkililer, askerlerin tecavüzü itiraf ettiklerini ve 30 yıla kadar hapis cezası alabileceklerini ifade etti.

(İHA)

Kolombiya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 23:22 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kolombiya'da 7 askerin 13 yaşındaki çocuğa tecavüzü ülkeyi ayağa kaldırdı - Son Dakika

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