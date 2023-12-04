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Kolombiya'da 7 Ceset Bulundu - Son Dakika

Kolombiya'da 7 Ceset Bulundu

Kolombiya'nın turistik kasabası Santa Fe de Antioquia'da kırsal alanda bulunan 7 ceset, silahla vurularak öldürüldü. Cesetlerde işkence izleri bulunurken, Clan del Golfo çetesi cinayetlerden sorumlu tutuldu.

Kolombiya\'da 7 Ceset Bulundu
04.12.2023 - 07:21,
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Kolombiya'nın turistik kasabası Santa Fe de Antioquia'da 7 ceset bulundu.

Antioquia yönetim bölgesine bağlı kasabadaki kırsal alanda çok sayıda ceset bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, 7 kişinin silahla vurularak öldürüldüğünü belirledi.

Olay yerinde basına açıklamalarda bulunan Polis Müdürü William Daniel Melo, tamamında işkence izleri bulunan cesetlerin incelenmek üzere adli tıp merkezine kaldırıldığını söyledi.

Kolombiya basınında çıkan haberde, cinayetlerden Clan del Golfo çetesinin sorumlu tutulduğu ve bölgede yasa dışı altın ticareti nedeniyle çeteler arasında çatışma yaşandığı bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Kolombiya'da 7 Ceset Bulundu - Son Dakika
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