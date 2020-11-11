Kolombiya'da altın madeninde heyelanda 14 madenci mahsur kaldı - Son Dakika

Kolombiya'da altın madeninde heyelanda 14 madenci mahsur kaldı
11.11.2020 23:37
Güney Amerika ülkesi Kolombiya'nın Bolivar eyaletinde aşırı yağışların etkisiyle meydana gelen toprak kaymasında 14 madenci mahsur kaldı.
Güney Amerika ülkesi Kolombiya'nın Bolivar eyaletinde aşırı yağışların etkisiyle meydana gelen toprak kaymasında 14 madenci mahsur kaldı.
Yerel basına göre, Bolivar'ın güneyindeki Barranco de Loba beldesinde aşırı yağışların yol açtığı altın madenindeki toprak kaymasına ilişkin yetkililer, yerin yaklaşık 180 metre altında mahsur kalan 14 madencinin kurtarılması için çalışmaların başladığını söyledi.
Madencilerin kurtarılması için Sivil Savunma ve Ulusal Madencilik Ajansına (ANM) bağlı kurtarma ekipleri bölgeye intikal etti.
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