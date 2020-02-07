Kolombiya'da "Arabasız Gün" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kolombiya'da 'Arabasız Gün' - Son Dakika

Kolombiya'da "Arabasız Gün"

6 saat önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Bisiklete binen insanlardan detaylar Scooter kiralayan ve binen insanlardan detaylar Trafikten drone görüntüleri BOGOTA - Kolombiya'nın başkenti Bogota'da hava kirliliğine dikkat çekmek ve halkı bisiklet kullanmaya teşvik etmek için uygulanan "Arabasız Gün" dolayısıyla özel...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Bisiklete binen insanlardan detaylar

Scooter kiralayan ve binen insanlardan detaylar

Trafikten drone görüntüleri

BOGOTA - Kolombiya'nın başkenti Bogota'da hava kirliliğine dikkat çekmek ve halkı bisiklet kullanmaya teşvik etmek için uygulanan "Arabasız Gün" dolayısıyla özel araçlar ve motosikletlerin trafiğe çıkmasına izin verilmedi.

Kentte 2000 yılında yapılan halk oylamasıyla karar verilen ve her yıl Şubat ayının ilk perşembe gününde kutlanan "Arabasız Gün"de sadece toplu taşıma araçları, ticari araçlar ve taksilerin şehir trafiğine girmesine izin veriliyor.

Kolombiya'da Arabasız Gün

Kolombiya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 11:46 Kaynak: AA
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