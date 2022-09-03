Kolombiya'da polislere saldırı: 8 ölü - Son Dakika
Üye Girişi

Kolombiya'da polislere saldırı: 8 ölü

03.09.2022 09:31
Kolombiya'da polislere saldırı: 8 ölü

Kolombiya'da araçların geçişi esnasında yere döşenen mayınların infilak etmesi sonucu 8 polis hayatını kaybetti.

Kolombiya'da araçların geçişi esnasında yere döşenen mayınların infilak etmesi sonucu 8 polis hayatını kaybetti.

Kolombiya'nın Huila bölgesinde polis araçlarının geçişi esnasında yere döşenen mayınlar infilak etti. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, saldırıda 8 polisin hayatını kaybettiği belirtildi. Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Huila'nın San Luis kasabasındaki bombalı saldırıyı şiddetle reddediyorum. Bu gibi saldırılar açıkça mevcut barışın sabote edildiğini gösteriyor" ifadelerini kullandı. Petro, Huila'nın başkenti Neiva'ya gelerek savunma bakanı ve diğer yetkililerin de bulunduğu bir güvenlik toplantısına katıldı. Öte yandan, hayatını kaybeden polislerden 3'ünün 20 yaş altında olduğu öğrenildi. - BOGOTA

YORUMLAR
500
Kolombiya'da silahlı saldırı sonucu 8 polis hayatını kaybetti Kolombiya'da silahlı saldırı sonucu 8 polis hayatını kaybetti Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Kolombiyalı Şef Felipe Aguirre Yönetiminde Konser Verecek Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Kolombiyalı Şef Felipe Aguirre Yönetiminde Konser Verecek
Kaynak: İHA

Kolombiya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kolombiya'da polislere saldırı: 8 ölü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:01 Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül'e yeşil ışık: Adaylığı konusu gündeme gelebilir, bunu garipsemem
08:51 MHP lideri Bahçeli: Milletimizin şikayet ve yakınmasına rağmen festival düzenlenemez
08:46 84 yaşındaki ünlü tiyatrocu Genco Erkal sahnede rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı
08:31 Kanarya, Kadıköy'de moral peşinde! İşte Fenerbahçe-Kayserispor maçının muhtemel 11'leri...
07:40 Muğla'nın Datça ilçesinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
04:17 Kadıköy'de yapılan denetimde trafik cezası yiyen bir grup, aracın önüne geçip hatıra pozu verdi
01:30 Kapıkule'yi sel vurdu! Vatandaşlar araçların üzerinde mahsur kalırken, yurt dışına çıkışlar da durduruldu
00:46 Resmi Gazete'de açıklandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Rekabet Kurulu'na 3 yeni isim getirildi.
00:45 Son seçim anketinden dikkat çeken sonuçlar! İttifaklar arası makas daralıyor
00:18 Sağlık Bakanlığı, haftalık koronavirüs tablosunu yayınladı: 80 bin 20 kişinin testi pozitif çıktı, 231 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2022 09:31:44. #1.12#
SON DAKİKA: Kolombiya'da polislere saldırı: 8 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement