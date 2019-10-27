Son Dakika Haberleri: Kolombiya'da askeri helikopter radardan kayboldu
Son Dakika Güncel Kolombiya'da askeri helikopter radardan kayboldu

Kolombiya'da askeri helikopter radardan kayboldu

50 dakika önce

Kolombiya'da 6 askerin bulunduğu hava kuvvetlerine ait bir helikopterle irtibat kesildi.

Kolombiya'da askeri helikopter radardan kayboldu, System.String[]

Kolombiya'da 6 askerin bulunduğu hava kuvvetlerine ait bir helikopterle irtibat kesildi.

Kolombiya Hava Kuvvetlerinden yapılan yazılı açıklamada, Devlet Başkanlığınca kullanılan Bell 412 tipi helikopterin ülkenin ortasındaki Cundinamarca yönetim bölgesinde radardan kaybolduğu duyuruldu.

Helikopterin son görüldüğü bölge Alban kenti kırsalındaki Monasterio tepesi civarında arama çalışmalarının devam ettiği kaydedilen açıklamada, 2'si pilot 4'ü teknisyen 6 askerin ailelerinine de haber verildiği aktarıldı.

Hava kuvvetlerinin açıklamasında, halen helikoptere ya da enkazına ulaşılmadığının altı çizildi.

Ülke basınındaki haberlerde ise helikopterin, 2017 yılında Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un Kolombiya'yı ziyaretinde kullanımına tahsis edildiği belirtildi.

Haberlerde ayrıca bu yıl başlarında Kolombiya'ya kaçak giren, Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden muhalif Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun da aynı helikopterle ülke içinde seyahat ettiği bilgileri paylaşıldı.

Kolombiya, Pilot, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 05:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İBB'den barajlardaki korkutan görüntüyle ilgili açıklama: İstanbul'da barajların doluluk oranı mevsim normallerindedir
YPG'li terörist Mazlum Kobani'nin kırmızı bülten dosyası ortaya çıktı Giresun'da yıldırım düşen ev yandı: 2 kişi yanarak can verdi İzmir'de dehşete düşüren olay! Sokak ortasında eniştesini boğazından ve göğsünden yaraladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2019 06:16:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kolombiya'da askeri helikopter radardan kayboldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]