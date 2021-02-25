Kolombiya'da AstraZeneca aşısının acil kullanımı onaylandı - Son Dakika

Kolombiya, AstraZeneca'nın geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının acil kullanımına onay verdi.
Ulusal Gıda ve İlaç Gözetim Enstitüsüne (INVIMA), AstraZeneca tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının acil kullanımı için yetki verildi.
Böylece, Sinovac'ın geliştirdiği "CoronaVac" isimli aşı ve Pfizer/BioNTech'in ardından Kolombiya'da AstraZeneca acil kullanım onayı olan üçüncü Kovid-19 aşısı oldu.
Kolombiya'da 17 Şubat'ta ilk Kovid-19 aşısının uygulanmaya başlanmasından bu yana ülkede toplam aşı vurulan kişi sayısı 45 bin 150'ye ulaştı.
Ülkede bugüne kadar 2 milyon 237 bin 542 kişi Kovid-19'a yakalandı, 59 bin 260 kişi yaşamını yitirdi.
Kaynak: AA
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