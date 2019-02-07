Kolombiya'da Avcılık Sporu Protestosu
1 saat önce
Kolombiya'nın Bogota kentinde bir grup doğa ve hayvansever hükumetten avcılık spor faaliyetlerine son vermesini talep etmek için Anayasa Mahkemesi önünde protesto düzenledi.
Kolombiya
'nın Bogota kentinde bir grup doğa ve hayvansever hükumetten avcılık spor faaliyetlerine son vermesini talep etmek için Anayasa Mahkemesi
önünde protesto düzenledi. ALTO Platformu Başkanı Natalia Parra, protesto sırasında açıklamalarda bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 11:27 Kaynak: AA
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