Kolombiya'da bağımsızlık günü törenle kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kolombiya'da bağımsızlık günü törenle kutlandı

21.07.2022 01:32
Kolombiya'da bağımsızlık günü törenle kutlandı

Kolombiya'da 20 Temmuz Bağımsızlık Günü'nün 212. yılı kutlamaları yapıldı.

Kolombiya'da 20 Temmuz Bağımsızlık Günü'nün 212. yılı kutlamaları yapıldı.

Başkent Bogota'da askeri geçiş törenine Cumhurbaşkanı Ivan Duque, Yardımcısı Marta Lucia Ramirez, Savunma Bakanı Diego Molano ve kabinenin diğer üyeleri katıldı.

Cumhurbaşkanı Duque, geçit töreni öncesi terfi alan generalleri kutlayarak madalyalarını takdim etti.

Pandemi nedeniyle 2 yıldır yapılmayan bağımsızlık günü kutlamaları bu yıl halka açık şekilde 12 binden fazla askerin katılımıyla icra edildi.

YORUMLAR
500
Kolombiyalı genç rekor sürede üç rubik küpü çözerek dünya rekoru kırdı Kolombiyalı genç rekor sürede üç rubik küpü çözerek dünya rekoru kırdı
Kaynak: AA

Kolombiya, Diego, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kolombiya'da bağımsızlık günü törenle kutlandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:55 İTÜ'de yemekhane ücretlerine yapılan yüzde 150'lik zam sonrası öğrenciler eylem yaptı
00:41 Korona tablosunda vakaların tırmanışı sürüyor! 1 haftada vaka sayıları neredeyse 2 katına çıktı
00:26 Biden'ın "Kansere sahibim" sözleri merak uyandırdı! Dedikodular sonrası Beyaz Saray'dan açıklama geldi
00:14 Düzce'deki meydana gelen deprem sonrası iki ildeki vatandaşlar kendilerini sokağa attı
00:12 Jorge Jesus'tan transfer sorusuna tepki: Kiev rövanşında oynayamayacak oyuncular için konuşmaya gerek yok
23:46 Fener'in Devler Ligi ön eleme maçında oyuna giren Arda Güler taraftarı heyecanlandırdı! Genç yıldız çektiği şut sonrası ilginç anlar yaşandı
23:15 Düzce 4.2 şiddetindeki depremle sallandı! AFAD'dan "Olumsuz ihbar bulunmamaktadır" açıklaması geldi
22:54 Temsilcimiz Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu maçında Dinamo Kiev ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı
22:06 Adana Havalimanı'nda çekilen fotoğraf sosyal medyada gündem oldu! Çifti görenler "Geçmişten gelmişler" yorumunda bulundu
21:47 Fenerbahçe, Dinamo Kiev maçının ilk yarısında sarı kart gören Joshua King tepki topladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2022 01:50:54. #1.13#
SON DAKİKA: Kolombiya'da bağımsızlık günü törenle kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement