Kolombiya 'nın Medellin kentinde, Juan Manuel Barrientos adında ödüllü aşçı tarafından açılan ve aynı zamanda dernek olma özeliği taşıyan barış anlamına gelen "El Cielo" isimli restoranda, Kolombiya'da çatışmalarda yaralanan askerler için yemek kursları verilirken, aynı zamanda ihtiyaç sahipleri için de iş imkanları sunuluyor. Bugüne kadar 2000'den fazla ihtiyaç sahibi insana eğitim sağlayan restoran, barış ve huzur mottosuyla ülkedeki faaliyetlerini sürdürüyor.

Kaynak: AA

Kolombiya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kolombiya'da barışın sembolü restoran: 'El Cielo' - Son Dakika

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