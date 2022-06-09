Kolombiya'da barışın sembolü restoran: "El Cielo" - Son Dakika
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Kolombiya'da barışın sembolü restoran: "El Cielo"

09.06.2022 15:03

Restorandan detaylar Hazırlanan yemeklerden detaylar Juan Manuel Barrientos ile röportaj Kolombiya'nın Medellin kentinde, Juan Manuel Barrientos adında ödüllü aşçı tarafından açılan ve aynı zamanda dernek olma özeliği taşıyan barış anlamına gelen "El Cielo" isimli restoranda,...

Restorandan detaylar

Hazırlanan yemeklerden detaylar

Juan Manuel Barrientos ile röportaj

Kolombiya'nın Medellin kentinde, Juan Manuel Barrientos adında ödüllü aşçı tarafından açılan ve aynı zamanda dernek olma özeliği taşıyan barış anlamına gelen "El Cielo" isimli restoranda, Kolombiya'da çatışmalarda yaralanan askerler için yemek kursları verilirken, aynı zamanda ihtiyaç sahipleri için de iş imkanları sunuluyor. Bugüne kadar 2000'den fazla ihtiyaç sahibi insana eğitim sağlayan restoran, barış ve huzur mottosuyla ülkedeki faaliyetlerini sürdürüyor.

Kolombiya'da barışın sembolü restoran: El Cielo
Kolombiya'da barışın sembolü restoran: El Cielo
Kolombiya'da barışın sembolü restoran: El Cielo
Kolombiya'da barışın sembolü restoran: El Cielo

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Kolombiya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kolombiya'da barışın sembolü restoran: 'El Cielo' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kolombiya'da barışın sembolü restoran: "El Cielo" - Son Dakika
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