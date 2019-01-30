Son Dakika Haberleri: Kolombiya'da Başsavcı Martinez'in İstifası İçin Protesto

Kolombiya'da Başsavcı Martinez'in İstifası İçin Protesto

3 dakika önce

Kolombiyalılar, Latin Amerika tarihinin en büyük yolsuzluk skandalının merkezindeki Brezilyalı inşaat firması Odebrecht'in yolsuzluklarını bildiği halde dava açmadığı yönünde eleştirdikleri Başsavcı Nestor Humberto Martinez'in istifası için başkent Bogota'da gösteri düzenledi.

Kolombiya'da Başsavcı Martinez'in İstifası İçin Protesto, System.String[]
Kolombiyalılar, Latin Amerika tarihinin en büyük yolsuzluk skandalının merkezindeki Brezilyalı inşaat firması Odebrecht'in yolsuzluklarını bildiği halde dava açmadığı yönünde eleştirdikleri Başsavcı Nestor Humberto Martinez'in istifası için başkent Bogota'da gösteri düzenledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 04:54 Kaynak: AA

Latin Amerika, Başsavcı, Güncel
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