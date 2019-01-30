Kolombiya'da Başsavcı Martinez'in İstifası İçin Protesto
3 dakika önce
Kolombiyalılar, Latin Amerika tarihinin en büyük yolsuzluk skandalının merkezindeki Brezilyalı inşaat firması Odebrecht'in yolsuzluklarını bildiği halde dava açmadığı yönünde eleştirdikleri Başsavcı Nestor Humberto Martinez'in istifası için başkent Bogota'da gösteri düzenledi.
Kolombiyalılar, Latin Amerika tarihinin en büyük yolsuzluk skandalının merkezindeki Brezilyalı inşaat firması Odebrecht'in yolsuzluklarını bildiği halde dava açmadığı yönünde eleştirdikleri Başsavcı Nestor Humberto Martinez'in istifası için başkent Bogota'da gösteri düzenledi.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 04:54 Kaynak: AA
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