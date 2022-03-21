Kostümlü yarışmacıların piste gelişi
Başlangıç çizgisindeki yarışmacılar
Joker kostümlü bir kişi
Batman kostümlü kişi ile röportaj
Koşuculardan detaylar
Valentina Lizcano ile röportaj
Valentina Arias ile röportaj
Parkuru tamamlayan koşuculara madalya verilmesi
Kolombiya'nın Cali kentinde, "Batman Run Series" temalı koşu düzenlendi. 5 ve 10 kilometrelik parkurlardan oluşan koşu, Berlin, Londra, Singapur, New York ve Barcelona dahil olmak üzere birçok kentte gerçekleştirilmesinin ardından ilk kez Kolombiya'da düzenlendi. Kostüm giyen vatandaşlar, yarışmada yer aldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kolombiya'da 'Batman' temalı koşu düzenlendi - Son Dakika