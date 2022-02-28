Kolombiya'da binlerce kişi kürtaj karşıtı yürüyüş düzenledi - Son Dakika
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Kolombiya'da binlerce kişi kürtaj karşıtı yürüyüş düzenledi

28.02.2022 09:29
Kolombiya'da binlerce kişi kürtaj karşıtı yürüyüş düzenledi

Kolombiya'da binlerce kişi, Anayasa Mahkemesinin hamileliğin 24. haftasına kadar kürtajı suç olmaktan çıkarma kararını protesto etti.

Kolombiya'da binlerce kişi, Anayasa Mahkemesinin hamileliğin 24. haftasına kadar kürtajı suç olmaktan çıkarma kararını protesto etti.

Başta başkent Bogota'ta olmak üzere ülkenin çeşitli kentlerinde sokaklara çıkan kürtaj karşıtı gruplar, sloganlar atarak Anayasa Mahkemesine tepki gösterdi.

Göstericiler, ellerinde taşıdıkları döviz ve pankartlarda yazılı, "Masumları öldürmek bir hak değil, özgürlük de değil", "Tıp hayat kurtarmak için yaratıldı" ifadeleriyle tepkilerini dile getirdi.

Dayanışma Sosyal Araştırma Enstitüsü Başkanı Samuel Angel, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kürtajın 6. aya kadar çıkartılmasının toplumda ciddi öfkeye neden olduğunu söyledi.

Mahkemenin kararını eleştiren Angel, "Anayasa Mahkemesi, Anayasa'nın kendisine vermediği (yasama) işlevler yükledi ve Kongre'nin görevlerini gasbetti." ifadesini kullandı.

Karar sevinç ve öfkeye yol açmıştı

Anayasa Mahkemesi 22 Şubat'ta, Genel Kurulunda tartışılan ceza kanunu 5 lehte, 4 aleyhte oyla kabul edilerek hamileliğin 24. haftasına kadar gönüllü sonlandırılabilmesini yasal hale getirmişti.

Karar, mahkeme binasının önünde toplanan ve yeşil bezler taşıyan feministler ve sol görüşlülerce sevinçle karşılanırken karşıt olan gruplarca tepki gösterilmişti.

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Kaynak: AA

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