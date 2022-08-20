İhbar üzerine olay yerine gelen polis, cesetlerin biri kadın dört kişiye ait olduğunu belirledi.

Kaynak: AA

Güney Amerika, Kolombiya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kolombiya'da bir kamyonetin içinde 4 ceset bulundu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.