Kolombiya'da bir toplum lideri daha silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'nın kuzeybatısında, bir toplum lideri daha silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

Antioquia yönetim bölgesinde bulunan Vegachi kasabasına bağlı La Clarida köyünde, kimliği belirlenemeyen silahlı kişiler, toplum liderine suikast düzenledi.

Kolombiya Kalkınma ve Barış Çalışmaları Enstitüsü (Indepaz), olayı kınayarak, liderin saha araştırması yaptığı sırada silahlı saldırıya maruz kaldığını belirtti.

Helikopterle hastaneye kaldırılan toplum lideri kurtarılamadı.

Indepaz verilerine göre, yıl başından beri ülkede 78 toplum lideri suikasta kurban giderken, Kasım 2016'dan bu yana ise bu rakamın 1340'ı aştığı kaydedildi.

Ülkede, Kasım 2016'da Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ile devlet arasında imzalanan "barış anlaşmasından" bu yana, yerli toplulukların haklarını savunan halk liderleri ile aktivistler, suikastların hedefi oluyor.