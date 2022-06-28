Kolombiya'nın Espinal kentinde düzenlenen "Corraleja" adlı boğa güreşi festivalinde, izleyicilerin bulunduğu tribünün çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 500'ü aşkın kişi yaralandı.
Kaynak: DailyMotion.com
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Son Dakika › Güncel › Kolombiya'da boğa güreşi festivalinde tribün çöktü: 5 ölü, 500 yaralı - Son Dakika
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