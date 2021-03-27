Kolombiya'da bomba yüklü araçla saldırı: En az 16 yaralı - Son Dakika

Kolombiya'nın güneybatısındaki Cauca bölgesinde bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırı sonucu en az 16 kişi yaralandı.

Kolombiya'da Cauca bölgesinde yer alan Corinto ilçesinde belediye binası yakınındaki bir araca yerleştirilen bomba infilak ettirildi. Patlamada 5'i sivil 11'i belediye çalışanı toplam 16 kişinin yaralandığı bildirildi. Olayın "terör" saldırısı olduğu aktarıldı.

Kolombiya Savunma Bakanı Diego Molano, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Cauca'da meydana gelen olaylar nedeniyle Güvenlik Konseyi için Popayan'a (Cauca'nın başkenti) gidiyorum. Suça karşı ateşkes yapmayacağız. Uyuşturucu tacirlerinin halkı terörize etmesi kesinlikle müsaade edilmeyecek" ifadelerini kullandı. Bakan Molano, polise ve askeri kuvvetlere, saldırının failleri bulunana kadar dinlenmemeleri talimatı verdiğini belirtti.

FARC ile ordu arasında çatışmalar

Cauca polis departmanından sorumlu komutan Albay Jesus Enrique Quintero, "Bu eylemlere karşı koymak için ordu ile koordine içinde çalışıyoruz" dedi.

Ayrıca ülkenin bu bölgesinde son saatlerde Ulusal Ordu ile Kolombiya Devrimci Silahlı Kuvvetleri'nin (FARC) üyeleri arasında çok sayıda çatışma olduğu bilgisi paylaşıldı.

Duque terör eylemini kınadı

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, terör saldırısını kınayarak Savunma Bakanı Molano ve diğer yetkililerin olay yerinde olduğunu ifade etti. Duque, bir televizyon kanalında katıldığı canlı yayında, "Terörizm korkakların silahıdır. Askeri liderliğe ve Savunma Bakanlığı'na bölgede hızlı bir şekilde var olma ve bu suçtan sorumlu olanları arama talimatı verdik. Terörle yüzleşmeye devam edeceğiz" dedi. Korona virüs salgınının ortasında tüm toplumu etkileyen bu tür terör eylemlerin ülkedeki barış düşmanlarının açık savaş ilanı olduğunu vurgulayan Duque, "Bu tür eylemlere başvuranlar ülkemizde barışın düşmanlarıdır. Kolombiya halkının düşmanlarıdır" diye konuştu.

Saldırının terörist lider Pedro Antonio Marn'in öldürülmesinin 13. yıldönümü nedeniyle gerçekleştirildiği tahmin ediliyor. - BOGOTA