Kolombiya'da Boyaca Savaşı anıldı - Son Dakika

Kolombiya'da, ülkenin kurtarıcısı Simon Bolivar'ın, İspanyollara büyük darbe vurduğu Boyaca Savaşı'nın 202'nci ve Kolombiya Ordusunun kuruluşunun 211'inci yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi.

Tören, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle halka kapalı olarak başkent Bogota'ya 125 kilometre mesafedeki Tolemaida Askeri üssünde gerçekleştirildi.

Devlet Başkanı Ivan Duque, burada Kolombiya Ordusunu selamladı.

Boyaca Savaşı'nın önemine işaret eden Duque, "Kurtarıcımız Simon Bolivar'ın eşsiz başarısını hatırladığımız ve 7 Ağustos 1819'da kendi özgürlüğümüzü hissetmemize imkan veren kahramanların olduğu bir günde ve Kolombiya'nın kahramanlarının eşliğinde Tolemaida'nın bu sembolik üssündeyiz." dedi.

Kovid-19 salgını ve aşılama çalışmalarına değinen Duque, ağustos ayının sonuna kadar 35 milyon Kolombiyalının aşılanması için yorulmadan çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Duque, "Amacımız, ekonominin yeniden etkinleştirilmesi, turizm sektörü, mali istikrarın sağlanması ve gençlerimiz için çalışmak olacak." diye konuştu.

Duque, daha sonra terfi eden üst düzey ordu komutanlarına madalyalarını taktı.

Boyaca Savaşı

Kolombiya'nın Boyaca yönetim bölgesine bağlı Tunja kentinde 7 Ağustos 1819'da yapılan Boyaca Savaşı'nı Kolombiya, Venezuela, Ekvador, Peru ve Bolivya'nın özgürleşmesini sağlayan Simon Bolivar'ın liderliğindeki kuvvetlerin kazanmasıyla bölgede İspanya'nın "Nueva Granada Valiliğine" son verildi.

İspanyol sömürge valisinin kaçmasına neden olan Boyaca Savaşı hem Kolombiya'nın tam bağımsızlığını elde etmesini sağladı hem de Güney Amerika'nın kuzeyindeki bölgeye resmi olarak özgürlüğünü kazandıracak Venezuela'da Carabobo, Ekvador'da Pichincha ve Peru'da Junin ile Ayacucho savaşlarının başlamasına yol açtı.