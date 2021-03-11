- Kolombiya'da canlı yayında sıra dışı anlar: Dev ekran konuklardan birinin üzerine düştü - Son Dakika

- Kolombiya'da canlı yayında sıra dışı anlar: Dev ekran konuklardan birinin üzerine düştü

BOGOTA - Kolombiya'da bir televizyon kanalının canlı yayına katılan konuklardan birinin üzerine stüdyodaki dev ekran düştü.

Kolombiya'da bir televizyon kanalında günlük yayınlanan spor programında facianın eşiğinden dönüldü. Stüdyoda duvara sabitlenmiş halde bulunan dev ekran, canlı yayın sırasında konuklardan birinin üzerine düştü. Ekranın düşmesiyle birlikte yüzünü masaya çarpan konuk, büyük tehlike atlattı. O anda sunucunun yerinden kıpırdamaması dikkat çekerken, yaralanan konuğun sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.