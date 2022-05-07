Kolombiya'da çete lideri Otoniel'in ABD'ye iadesi misilleme saldırıları tetikledi - Son Dakika

Kolombiya'nın en büyük suç örgütlerinden Clan del Golfo'nun başındaki "Otoniel" lakaplı Dairo Antonio Usuga'nın ABD'ye iade edilmesine misilleme olarak ülke genelinde saldırılar düzenlendi.

Clan del Golfo çetesinin üyeleri, Otoniel'in ABD'ye iadesine misilleme olarak "silahlı grev" adını verdikleri saldırılar başlattı.

Seyahat ve ticaretin durma noktasına geldiği otoyollarda güvenlik güçlerinin önlemlerine rağmen ülkenin birçok bölgeden çatışma ihbarları geldi.

Savunma Bakanı Diego Molano, Antioquia ve Atlantico yönetim bölgeleri olmak üzere Sucre, Cordoba ve Bolivar'ın valileriyle güvenlik toplantısında bir araya geldi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, bazı bölgelerdeki üniversiteler, okullar ve ticari işletmeler, güvenlik kaygıları nedeniyle kepenk kapatırken, 100'den fazla tır, kamyon, özel araç ve motosiklet yakıldı.

Kolombiya Karayolu Taşımacılığı Federasyonu (Colfecar) Başkanı Nidia Hernandez, gazetecilere yaptığı açıklamada, "silahlı grev" saldırıları nedeniyle 3,5 milyon dolara yakın zararlarının olduğunu belirtti.

Hernandez, malzeme taşıyan tır ve çekici römork dahil 32 araçlarının yakıldığını bildirdi.

Cordoba, Bolivar ve Sucre Valileri yaptıkları ortak açıklamada, Otoniel'i ABD'ye iade eden Devlet Başkanı Ivan Duque'ye desteklerini vurgulayarak, "Yalnızca masum insanların hayatlarını tehdit etmekle kalmayıp, aynı zamanda tüm Kolombiyalıların hayatını etkileyen araçları, malları, çalışma biçimleri ve altyapıya zarar veren tüm şiddet eylemlerini kınıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Otoniel'in ABD'ye iadesi

Başkent Bogota'daki Dijin Hapishanesi'nden alınan Otoniel, Catam Askeri Havaalanı'ndan N110CP numaralı bombardıman uçağıyla 5 Mayıs'ta New York'a bağlı Brooklyn'deki federal bir hapishaneye gönderilmişti.

Kolombiya'da onlarca cinayet, adam kaçırma, suç örgütü kurma, uyuşturucu kaçakçılığı dahil 120 suçtan yargılanan suç örgütü Clan del Golfo'nun elebaşı Otoniel'in ABD'de, bu ülkeye uyuşturucu sevkiyatı yapmaktan yargılanacağı bildirilmişti.

Otoniel'in yakalanması

Otoniel, 23 Ekim 2021'de, ülkenin kuzeybatısındaki Necocli kasabasında, 22 helikopter, 650 polis ve ordu mensubunun katıldığı "Osiris" adı verilen operasyonda yakalanmıştı.

Devlet Başkanı Duque, Otoniel'in yakalanmasının, 2 Aralık 1993'te ölü ele geçirilen uyuşturucu baronu Pablo Escobar'dan bu yana örgüt elebaşlarına vurulmuş en büyük darbe olduğunu açıklamıştı.

ABD'nin dünyanın en tehlikeli uyuşturucu kaçakçıları arasında gösterdiği Otoniel, bu ülkeye tonlarca kokain göndermekle de suçlanıyordu.

Otoniel, 2012'de operasyonda güvenlik güçlerince öldürülen kardeşi Juan de Dios'un yerine suç örgütünün başına geçmişti.