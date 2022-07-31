Kolombiya'da çiftçiler tüm olumsuzluklara rağmen pamuk hasadına devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Kolombiya'da çiftçiler tüm olumsuzluklara rağmen pamuk hasadına devam ediyor

31.07.2022 14:20

Kolombiya'nın orta batısında, And bölgesinde yer alan Tolima'da çiftçiler tüm zorluklara karşı pamuk üretimine devam ediyor.

Kolombiya'nın orta batısında, And bölgesinde yer alan Tolima'da çiftçiler tüm zorluklara karşı pamuk üretimine devam ediyor.

1980'lere kadar Kolombiya'daki pamuk üretimi ülkedeki ana istihdam kaynaklarından biriydi. Ancak, serbest ticaret anlaşmaları ve yetiştiricilere destek verilmemesi nedeniyle pamuk neredeyse yok olma noktasına kadar gerilemeye başladı.

Ancak Tolimalı yetiştiriciler hala bir gün pazarın yıllar önce olduğu gibi önemli hale geleceği umuduyla çalışıyor.

YORUMLAR
500
Anthony George Smith, 200 metrede Türkiye rekoru kırarak finale yükseldi Anthony George Smith, 200 metrede Türkiye rekoru kırarak finale yükseldi Kolombiya'ya yeni atanan Büyükelçi Sun, Duque'ye güven mektubunu sundu Kolombiya'ya yeni atanan Büyükelçi Sun, Duque'ye güven mektubunu sundu Bakan Kasapoğlu, milli atlet Pınar Akyol'u tebrik etti Bakan Kasapoğlu, milli atlet Pınar Akyol'u tebrik etti
Kaynak: AA

Kolombiya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kolombiya'da çiftçiler tüm olumsuzluklara rağmen pamuk hasadına devam ediyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:29 Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Emirhan İlkhan açıklaması: 3 gündür ikna etmeye çalışıyoruz
14:22 Trabzonsporlu Bakasetas'tan Fenerbahçe itirafı: Geçen yaz gidecektim
14:21 CHP'li Engin Özkoç'tan Cumhurbaşkanı'na enflasyon tepkisi: Bunun tek sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan'dır
14:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şura sona erdi! Bakanlar Nebati ve Özer ilk kez katıldı
13:52 Galatasaray'ın Fatih Terim paylaşımı sosyal medyada yoğun ilgi gördü
13:50 İngilltere'de büyük tehlike! Sahiller zehirli engerek yılanlarıyla dolu
13:37 Gökhan Özoğuz'dan Demet Akalın'a sert sözler: Tıynetsiz ve seviyesiz
13:29 ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy'dan KPSS iptali açıklaması: Tüm KPSS adaylarından özür diliyoruz
13:11 İstanbul'da Balıklı Rum Hastanesi'nde yangın çıktı! Hastalar tahliye ediliyor
13:03 Süper Lig'de yeni sezonun ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2022 14:43:11. #1.12#
SON DAKİKA: Kolombiya'da çiftçiler tüm olumsuzluklara rağmen pamuk hasadına devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement