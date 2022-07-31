Ancak Tolimalı yetiştiriciler hala bir gün pazarın yıllar önce olduğu gibi önemli hale geleceği umuduyla çalışıyor.

1980'lere kadar Kolombiya'daki pamuk üretimi ülkedeki ana istihdam kaynaklarından biriydi. Ancak, serbest ticaret anlaşmaları ve yetiştiricilere destek verilmemesi nedeniyle pamuk neredeyse yok olma noktasına kadar gerilemeye başladı.

Kolombiya 'nın orta batısında, And bölgesinde yer alan Tolima'da çiftçiler tüm zorluklara karşı pamuk üretimine devam ediyor.

Kaynak: AA

Kolombiya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kolombiya'da çiftçiler tüm olumsuzluklara rağmen pamuk hasadına devam ediyor - Son Dakika

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