Kolombiya'da çizgi roman fuarı Comic Con'a son gün ilgisi - Son Dakika
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Kolombiya'da çizgi roman fuarı Comic Con'a son gün ilgisi

28.06.2022 07:34

Amerika kıtasında çeşitli ülkelerde belli aralıklarla düzenlenen Comic Con çizgi roman fuarlarının bir yenisi de Kolombiya'nın başkenti Bogota'da gerçekleştirildi.

Amerika kıtasında çeşitli ülkelerde belli aralıklarla düzenlenen Comic Con çizgi roman fuarlarının bir yenisi de Kolombiya'nın başkenti Bogota'da gerçekleştirildi. Binlerce kişinin ziyaret ettiği fuarda çizgi roman ve hayal kahramanlarının kostümleri sergilendi. Fuarın son gününde stantlara akın eden Kolombiyalılar, beğendikleri çizgi film kahramanlarının kostümlerini giyinenlerle hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi. Sahne şovlarının sergilendiği alana büyük ilgi gösteren Comic Con ziyaretçileri, hayallerindeki kahramanları izleme fırsatı buldu.

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Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Kolombiya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kolombiya'da çizgi roman fuarı Comic Con'a son gün ilgisi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kolombiya'da çizgi roman fuarı Comic Con'a son gün ilgisi - Son Dakika
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