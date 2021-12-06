Kolombiya'da çizgi roman kostümleri fuarı düzenlendi - Son Dakika

Kolombiya 'nın Medellin kentindeki bir fuar merkezinde "Comic Con (Çizgi Roman)" fuarı düzenlendi.

Yarışmacılardan "Lord Drakkon" ile yapılan röportaj

Seslendirme sanatçısı René García ile röportaj

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