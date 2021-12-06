Sahneden görüntüler
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Fuar ziyaretçileri
Seslendirme sanatçısı René García ile röportaj
Çizgi roman kahramanlarının kostümlerini giyenlerin sahnedeki gösterisi
Yarışmacılardan "Lord Drakkon" ile yapılan röportaj
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El Encanto filmindeki büyükanneyi seslendiren María Cecilia Botero'nun açıklamaları
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Kolombiya'nın Medellin kentindeki bir fuar merkezinde "Comic Con (Çizgi Roman)" fuarı düzenlendi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kolombiya'da çizgi roman kostümleri fuarı düzenlendi - Son Dakika